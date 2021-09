Zadní mlhovky můžou i škodit. Používání osvětlení přitom není věda

Pokud člověk vidí obrysová auta před sebou na dostatečnou vzdálenost, není třeba zapínat světla do mlhy. Zdá se to jako naprosto banální věc, kterou by měl zvládat každý, kdo sedne za volant. Přesto zejména na podzim na silnici běžně potkáte řidiče, kteří stojí v koloně a přitom pálí do očí šoféra za sebou silnými zadními mlhovkami.