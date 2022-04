Tímto hlasem zpívaly princezny z pohádek vašeho dětství

Jana Svobodová-Mařasová se narodila do herecké a pěvecké rodiny, dar v podobě příjemného hlasu zdědila po rodičích. Jako malá nejdřív hrála na klavír, už v deseti letech pak začala působit v divadle Semafor, ve kterém zpívala společně s rodiči. Tam působila celých následujících 15 let. Do dabingu ji posléze dostal kolega Jiří Krampol.