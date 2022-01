Sportovní nadšenci, nažhavte sluchátka. Novinky spouští Dobojováno

Nový podcast, který na vychází od 17. ledna každé pondělní ráno, nabídne pohled do sportovního světa očima bývalých vrcholových sportovců. Jaký je jejich život po kariéře? Co se jim vrylo do paměti a na co by nejraději zapomněli? Kdo se dnes věnuje trenérskému řemeslu a kdo ze sportovního prostředí zmizel? I o tom bude řeč v pořadu, kterým provází Lucie Černá a Jakub Štěpánek.