Šárka Kašpárková: Na Moravě jsme museli být lepší než Pražáci

Co by udělala jinak při výchově mladých talentů?

Psal se rok 1997, když česká atletka Šárka Kašpárková na mistrovství světa skočila do vzdálenosti 15 metrů a 20 centimetrů. Stala se mistryní světa v trojskoku a její výkon je dodnes českým rekordem. Kromě prestižního titulu má na kontě také bronzovou medaili z Olympijských her v Atlantě.

Na konci osmdesátých let dostala ve Spojených státech nabídku ke studiu, kterou však odmítla a vrátila se do tehdejšího Československa. „Byla jsem posera, nedokázala jsem si představit, že bych byla tak daleko od rodiny,” říká v rozhovoru, který vznikl v brněnské hale Rosnička. Šárka má totiž velmi blízko i k basketbalu, a dokonce naskočila i do nejvyšší tuzemské soutěže v barvách brněnského Valosunu.