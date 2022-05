PMS: Nahotou proti nepohodlí. Do kdy je normální chodit nahý před dítětem?

Teplé dny vyhnaly maminky ven, do přírody, na hřiště či na chaty, a tak se socializaci s jinými matkami a dětmi nedá vyhnout. Zatímco batolata se zářícíma očima objevují svět a prozkoumávají prolézačky, maminky zabořují nohy do písku a představují si, že jsou u moře. Nápady a chuť na dovolenou by totiž byly, ale nejspíš vyjdou až v zimě, možná dokonce až za rok.