Očima Saši Mitrofanova: Z Kremlu znějí otevřené výhrůžky

Jenže, byť je řada aktérů těchto podívaných bezprostředně napojena na nejvyšší vedení, rozhodující je, co prohlásí sám diktátor nebo jeho důvěrníci. Proto je namístě podívat se, co v poslední době pronesli.

Hlavním Putinovým vzkazem světu ohledně ruské války na Ukrajině je však tato pasáž: „Zdůrazňuji ještě jednou: pokud si někdo usmyslí, že se bude vměšovat do běžících událostí zvnějšku a bude vytvářet pro Rusko hrozby strategické povahy, které budou pro nás nepřijatelné, musí vědět, že naše odvetné údery budou bleskové, rychlé. Máme pro tento účel všechny nástroje a to takové, kterými se teď nemůže pochlubit nikdo jiný. My se ale chlubit nebudeme, my je budeme používat, když to bude zapotřebí. Chci, aby to věděli všichni. Všechna rozhodnutí o tom jsme už přijali.“