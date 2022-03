Očima Saši Mitrofanova: Většina v RF velebí Putina, chytří Rusové však mluví o katastrofě

Dnes ale chci citovat Rusy, kteří mají jiný mozek. Ani jeden už v Ruské federaci není, je to pro ně nebezpečné.

Politolog Vladimir Pastuchov (Londýn): „Vnější válka se stala výbornou záminkou pro rozpoutání občanské války a pro snahy vyřídit si to s celou nepohodlnou vrstvou společnosti. V tomto smyslu lze dění charakterizovat i jako převrat, ale nikoli vojenský, nýbrž nacionalistický…

Putinismus v jeho nynější podobě není fašismus ani komunismus, jejichž analogie v Rusku v minulosti existovaly, ale již skončily. Komunismus v roce 1989 a fašismus v roce 2019. To, co pozorujeme nyní, je analogie mnohem agresivnějšího maligního sociálního nádoru, který neumí růst pomalu. Buď se velmi rychle zabije a zabije svého hostitele, anebo bude odstraněn chirurgickou cestou a nositel bude poslán na dlouhodobou ideologickou chemoterapii.“

Spisovatel Viktor Šenderovič (Varšava): „Poté, co jsme si nechali ujít možnost uškrtit svého führera v kolébce, stali jsme se politickými nickami. Doba porážky našeho wehrmachtu a kapitulace našich vrahů je vyměřena, zase podle někdejšího vzoru Německa, vnějšími silami. Ukrajina dnes platí neuvěřitelnou cenu a bojuje i za naši budoucnost. Nemáme nárok si pak stěžovat na to, jakou cenu budeme platit my. Zasloužili jsme si to… Snad až potom, dá-li bůh, dokážeme vytáhnout katetr s ideologickým jedem z poničené žíly…“