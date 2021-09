Očima Saši Mitrofanova: Potěmkinovy volby

Kdyby člověk pouze sledoval volební klipy a nevěděl o situaci v Rusku před těmito volbami nic bližšího, řekl by si snad jen to, že jsou tyto agitky nabubřelé a některé doslova bizarní. Lahůdkou je vstup kandidáta strany Občanská platforma, který přijde na jakousi střelnici, kde neidentifikovaní střelci nejsou s to trefit klasickou postavu amerického strýčka Sama. Kandidát si vytáhne obyčejný prak, pochlubí se, že si ho vyrobil sám, a proděraví Amíkovi čelo přesně nad kořenem nosu. To má být argument, proč volit tuto stranu.