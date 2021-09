Očima Saši Mitrofanova: Na Stalina nesahat, varuje Kreml ústy ministra zahraničí

„Útoky na Stalina jako na hlavního zloducha, házení na jednu hromadu všeho, co udělal před válkou, během války a po válce, to je přece součást stále stejného ataku na naši minulost, na výsledky druhé světové války,“ řekl Lavrov.

Dokonce i v současném Rusku, které se nemůže pochlubit aktivním odporem proti podobným pokusům přehodnotit minulost, vyvolala tato slova nesouhlasné reakce. Lavrov se k tomu o pár dnů později vrátil a řekl: „V podstatě jsem pověděl následující: Ti, kteří žádají, abychom vnímali Stalina jako absolutní zlo, kteří žádají, abychom hodnotili jeho a Hitlera jako jediné viníky druhé světové války, hodlají postavit naši zemi na roveň těch, kteří si dali za cíl podrobit Evropu, ale my jsme tu Evropu zachránili před uchvácením a zničením. A zachránili jsme mnohé národy. A to jsem pověděl v tom smyslu, že tuhletu linii využívají ti, kteří chtějí brzdit naši zemi a kteří nás chtějí oslabit.“

Fakt, že v Rusku v uplynulých letech vznikly desítky nových Stalinových pomníků a že tento proces pokračuje, Lavrovova slova nijak neovlivní. Spíše budování těchto artefaktů povzbudí. Ministr se ale nezastavil a pokračoval výrokem o ruských sportovcích, který by pasoval přesně do dob Stalinovy paranoie, jež tehdy zachvátila Sovětský svaz:

Lavrov je pouze věrným služebníkem prezidenta Vladimira Putina, který se zase před pár dny veřejně zasnil, že kdyby dodnes existovalo Ruské impérium, mělo by už 500 milionů obyvatel. A on by byl carem, chtělo by se dodat. K Putinovu známému výroku, že rozpad Sovětského svazu byl největší geopolitickou katastrofou 20. století, by se tak měl přidat dovětek, že sem patří i zánik carského Ruska.