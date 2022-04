Velorex, nebo trabant? Až zase vyrazí Andrej Babiš za svými příznivci, jakým přibližovadlem má přijet? Záměrně nepíšu, že by vyrazil na tuto cestu autem, protože by se to neslušelo. Má být jako oni a tudíž nesmí spojit se svým jménem byť trochu dražší vozidlo. Nejlepší by bylo, kdyby dorazil na tříkolce. Zkrátka je to dilema.