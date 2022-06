Očima Saši Mitrofanova: Jak vidí Kreml svůj ostrov Rusko

Dodal, že technologická suverenita, o kterou bude usilovat ostrov Rusko, není izolace, ale silná vyjednávací pozice při budování aliancí s jinými zeměmi: „Buď máte co dát do výměnného obchodu, nebo to nemáte.“ V realitě by to tedy nevypadalo jako dobrovolně izolovaný ostrov, ale jako expanzivní jednotka, která chce držet přidružené země pod krkem, protože by chtěla navázat jejich fungování na sebe.