Očima Saši Mitrofanova: Co je to dnes v Rusku cizí agent

Předem se omlouvám za dlouhou a krkolomnou formulaci z příslušného ruského zákona, ale jinak to asi nepůjde vysvětlit. Tak tedy „cizím agentem se rozumí fyzická osoba, která na území Ruska v zájmu cizího státu, jeho státních orgánů, mezinárodní nebo zahraniční organizace stejně jako cizích občanů či občanů bez státní příslušnosti (dále označeni jako ‚cizí zdroj‘) uskutečňuje politickou činnost a/nebo cílevědomý sběr informace v oblasti vojenské a vojenskotechnické činnosti Ruské federace, jež po jejím obdržení cizím zdrojem může být použita proti bezpečnosti Ruské federace (za absence příznaků zločinů podle článků 275 a 276 trestního zákoníku RF), v souvislosti s působením, jehož se na ní dopustil cizí zdroj nebo ruští občané a organizace, kteří vyvíjeli činnost v jeho zájmu, což se projevilo v podpoře uvedených druhů činnosti (včetně poskytnutí finančních prostředků a jiné majetkové či organizačně metodické pomoci).“

Uff. Pokud by si ale člověk řekl, že všichni z těch 113 na černé listině splnili tato kritéria, dopustil by se omylu. Například server Republic se stal cizím agentem jen proto, že mezi jeho předplatiteli byla zahraniční velvyslanectví v Moskvě. Každý „cizí agent“ je povinen vždy uvádět, že je cizí agent. Musí to uvádět kdokoli, kdo zmíní cizího agenta. Stát nařídil, že v tomto případě musí být v ústní formě zmínka pokaždé, kdy název nebo jméno cizího agenta zazní v éteru, a v psané podobě existuje povinná mantra, která musí být napsána velkými písmeny a zní takto: