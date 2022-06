Nevěra, neplodnost a žabomyší války. Ženy se svěřily se svými příběhy

Kde kdo by řekl, že žádný zajímavý příběh k vyprávění nemá, přitom jich každý z nás najde u sebe nebo v okolí hned několik. Dnešní epizoda sesbíraných příběhů je toho důkazem. To, co pro někoho může znít jako nudný denní chléb, bude pro druhého nepředstavitelnou překážkou. Jedna žena muže chce, ale nemá, další má, ale už ho nechce, a tu třetí nechce pro změnu muž.

Zaslané příhody od posluchaček mají rozdílné nálady. Některé vás donutí se zamyslet, jiné pousmát, najdou se ale i takové, co vás dojmou a pohladí na duši. Věděli jste, že mnohaletý rodinný spor jde do minuty zapomenout, aniž by kdokoli řekl jediné slovo? A kde je hranice, za kterou by už vtip od manžela neměl zajít?