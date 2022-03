Neurvalci za volantem? O zlozvycích českých řidičů a házení všech do jednoho pytle

Každou chvíli na sociálních médiích vidím příspěvky typu „Jen co přejedu hranice z Německa do Česka, hned se na mě někdo lepí, vyblikává mě, vybržďuje mě,“ nebo „Jsme východ, jen si to neuvědomujeme,“ či podobně v souvislosti s tím, jak se jezdí na českých silnicích. Vadí mi tento defétismus a házení všech do jednoho pytle, nemyslím si, že to je tak strašné - či přesněji, že to je o tolik horší než v jiných zemích.