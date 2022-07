Kateřina Lébr: Měla jsem deprese a zvažovala sebevraždu, dnes už o tom dokážu v klidu mluvit

Přesně před dvěma lety se Kateřině narodil syn Timotej. Od té doby je mnohé jinak. Své tělo nyní vnímá odlišně, je mu vděčná za všechno, co s ní již zvládlo a jak ji podrželo. A to i přesto, že v těhotenství jí nedovolilo jíst striktně vegansky, což jako dlouholetá veganka obrečela. Nyní už se opět stravuje téměř výhradně rostlinně, synovi ale tento přístup nenutí. Doufá však, že v budoucnu se sám rozhodne jít v jejích šlépějích.

Kačka stihla v těhotenství dodělat autoškolu, pár měsíců nato zase kurz na instruktorku jógy. Velmi ráda také cestuje a to i s malým Timíkem, kterého poprvé vyvezla k moři v jeho půlroce života. Ze zkušeností už teď ví, že nejlépe se cestuje s dítětem na večer a pro klidný let je potřeba mít k dispozici dostatek hraček a pevné nervy.

Modeling s mateřstvím dohromady kloubit jde, alespoň dle Kateřiny. Vyžaduje to ale mnoho sebezapření a plánování. Samozřejmě je potřeba také sehnat hlídání a to často velmi narychlo. U Kačky se toho zhostí nejčastěji někdo z rodiny, chůvu zatím nemá. Přiznává však, že od porodu si práci mnohem více vybírá a nejde už úplně do všeho. Z focení hned běží zpátky k synovi, občas ještě s loknami a výrazným make-upem, což na hřištích nevzbuzuje úplně kladné ohlasy.