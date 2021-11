Jedna z posledních autentických divočin

Túra po horách, plavba kolem ledovců, pozorování velryb či polární záře. To je výčet několika málo aktivit, které mohou turisté v Grónsku podniknout. Češka Albína Mrázová, která už pět let žije v Dánsku, se do této destinace vypravila během letošního léta, aby se na vlastní oči přesvědčila, nakolik odlišný je tu život od jiných severských zemí.