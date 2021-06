Jak poznáte naschvál od nepozornosti? S motorkářkou o motorkářích

Pozná také, jestli pilot skútru před ní nemá řidičák na motorku, nýbrž „jen” na auto – dávat takovým lidem do rukou 125ccm stroj podle ní není dobrý nápad. Dálková světla prý občas používá i v provozu – říká, že když řidič auta vidí motorkáře, i když jeho rychlost a vzdálenost třeba nedokáže odhadnout, je to lepší, než kdyby si motorkáře vůbec nevšiml.

Co by řidiči mohli zlepšit ve vztahu k motorkářům? Je to především ohleduplnost; stejně jako na motorkách jezdí někteří lidé nebezpečně, v autě i na bicyklu to je stejné. S naschvály a nebezpečnými situacemi, způsobenými řidiči aut, se setkává často, ale pořád stejně – nevnímá nějaký nárůst agresivity. Šárka Holubová rovněž dodává, že řidiči silných aut by s motorkáři neměli závodit.