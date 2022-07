Hlas Vočka ze Simpsonových: Typická česká vlastnost je předposranost

Kdo by neznal dnes již legendární hlas hospodského Vočka ze Simpsonových? Jak vypadá samotné dabování kreslené postavičky, předvedl Jan Vondráček před kamerou v rámci dnešní epizody pořadu V českém znění . „Musím si u toho udělat takový knedlík v krku,” vysvětluje Vondráček.

Dabingových rolí má Vondráček méně než bývalo zvykem. „Zhruba před sedmi lety jsme chtěli v dabingu nastavit nějaká pravidla a podmínky. Nakonec z toho sešlo a od té doby jsme tak trochu na černé listině,” říká herec. „Teď se to trochu zlepšuje, jsou nové kanály, Netflix a tak dále,” doplňuje.

Vondráček, jakožto dabér, který zažil devadesátky, promluvil také o dabování prvního porna a telenovel. „Já jsem porno nikdy nedaboval. Nabídky jsem měl, ale neměl jsem to zapotřebí. Dlouhou dobu jsem nešel ani do telenovel, protože jsem vlastně nevěděl, jak to dabovat. Nakonec jsem asi dvě udělal, ale musel jsem se krotit, abych si z toho nedělal srandu,” vypráví Vondráček.