Dárky které potěší i muže, co si nic nepřeje

Řešíme to každoročně skoro všichni - co dát dospělým pod stromeček? Ponožky? Fotokalendář? Vstupenky do divadla? O tipech na dárky pro ty z našich příbuzných, kteří nikdy nic nechtějí se v novém díle podcastu Pandemické matky sobě baví Terka a Lucka.