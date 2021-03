Cisterna vyletěla na minovém poli 10 metrů vysoko, vzpomíná Čech na válku v Zálivu

Pouštní bouře byla také první vojenskou operací, které se od druhé světové války účastnili českoslovenští vojáci. I když chemici zapojení na straně Američany vedené koalice měli původně především pomáhat civilnímu obyvatelstvu v případě, že by Saddám Husajn použil chemické zbraně, nakonec postupovali se saúdskoarabskou brigádou až do Kuvajtu, byť se to mnohým v Praze nelíbilo.