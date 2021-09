Během mateřské dovolené se dá dobře vidět, kolik toho spotřebováváme a jak velké množství odpadu naše domácnost produkuje. Jak dlouho se rozkládají jednorázové plenky? Je možné si v panelákovém bytě vytvořit kompost? Co je No Poo metoda? O tom, co všechno se dá pro životní prostředí udělat si v dalším díle podcastu Pandemické matky sobě! povídají Lucka s Terkou.