Žádné velké tropy se ani v polovině prázdnin nechystají

„Ze všech čtyř předpovědních týdnů bude pravděpodobně nejteplejším právě začínající týden (od 19.7.), následně by průměrné týdenní teploty měly postupně klesat a ve druhé polovině předpovědního období budou pravděpodobně už pod hodnotami, které jsou obvyklé pro danou roční dobu,” uvedl ČHMÚ v měsíčním výhledu počasí.

Meteorologové předpokládají, že na konci tohoto týdne by se teploty mohly dostat i přes 30 stupňů, což toto léto, v porovnání s těmi minulými, není úplně obvyklé. Dlouho to ale nevydrží, už další týden by teploty opět měly klesnout.