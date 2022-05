Žádná vedra v příštích týdnech nebudou, v polovině června se ochladí

Teploty v následujících dnech budou postupně růst a z nynějších chladnějších hodnot by se měly koncem týdne dostat na 25 stupňů. Podle měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude i příští týden, co se teplot týče, průměrný, v polovině měsíce června by se mělo ochladit.