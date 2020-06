Začátek prázdnin slibuje příjemné teploty, bude ale dost pršet

Na začátku prázdnin lze čekat příjemné teploty, přičemž v závěru příštího týdne by mohlo být až 29 stupňů. Příjemné by pak měly být teploty i po většinu července. Vyplývá to z týdenní předpovědi a dlouhodobého výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Srážek lze očekávat i dál spíše víc.