Z léta do zimy. Po teplém víkendu se dramaticky ochladí

Podobně tomu bude i ve čtvrtek, kdy se po rozpuštění ranních mlh dočkáme na většině území jasné oblohy a teplot mezi 19 a 23 stupni. V Moravskoslezském kraji to může být až 25, zatímco v Ústeckém kraji, kde by se mohla nízká oblačnost udržet, to bude pouze kolem 15 stupňů.