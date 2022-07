Víkend přinese uklidnění i příjemné letní teploty

Příjemně by mělo být v neděli , převládat bude polojasno až jasno s ranními teplotami mezi 14 a 10 °C. Přes den by se měla teplota dostat na 24 až 28 stupňů.

Od pondělí do středy by mělo převládat polojasno až jasno. V pondělí by mohlo být přes den i oblačno, místy s deštěm či bouřkami. „Před příchodem fronty budou teploty kulminovat na tropických hodnotách,” řekla Honsová.