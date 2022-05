Velmi silné bouřky zasáhnou většinu Česka. Meteorologové rozšířili varování

Velmi silné bouřky budou od pátečních 16 hodin hrozit až do sobotních 02:00 hodin na celém území s výjimkou Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského kraje a rovněž částí Pardubického kraje a Vysočiny.

Tam se mohou do sobotního rána objevovat silné bouřky. Mohou být provázeny rovněž krupobitím a srážkovými úhrny kolem 30 milimetrů. Poryvy větru by se měly pohybovat do 70 kilometrů v hodině.