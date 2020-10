Velký propad teplot se s přicházejícím listopadem nečeká, sníh na horách ano

Srážek bude z příštích čtyř týdnů nejméně hned v tom prvním, který začíná 26. října. Nejvíce by mělo pršet ve třetím předpovědním týdnu od 9. do 15. listopadu. Vzhledem k teplotám by na horách mělo častěji sněžit. Průměrný úhrn srážek v Česku pro období od 26. října do 22. listopadu je 44 milimetrů.