Velká horka v červnu nebudou

Počasí v následujících čtyřech týdnech nepřinese žádný výrazný nárůst teplot. Měly by se držet v hodnotách typických pro toto období. Nejtepleji by mělo být ke konci tohoto týdne, pak se mírně ochladí. Plyne to z dlouhodobého výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).