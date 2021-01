V únoru se ochladí a bude sněžit

Poslední lednový týden (25. až 31. ledna) by rtuť teploměru mohla vystoupat až k sedmi stupňům nad nulu. V tomto období by mělo spadnout také nejvíce srážek. Na horách by mělo sněžit, v nížinách meteorologové očekávají spíše déšť.

„Období na přelomu ledna a února by mělo být o něco teplejší, než je obvyklé. Další dva týdny do konce předpovědního období - od 8. do 21. února - by měly být chladnější, ovšem stále kolem dlouhodobých hodnot,“ uvedl ČHMÚ.

V týdnu od 1. do 7. února by se mělo začít ochlazovat. Denní teploty se budou pohybovat v intervalu 2 až 8 °C, noční -2 až -6 °C. Mělo by být oblačno až zataženo, občas déšť, déšť se sněhem, pouze na horách bylo mělo sněžit.

Další ochlazení přijde v týdnu od 8. do 14. února. Noční teploty by se měly držet na průměrných minus šesti stupních, denní potom lehce nad nulou, nejsou ale vyloučeny ani teploty pod nulou. Meteorologové přepokládají, že by mělo sněžit, a to i v nižších polohách.

Od 15 do 21. února by se měly teploty držet v noci na průměrných minus pěti stupních a denní mezi nulou až minus dvěma stupni. Z hlediska srážek by to mělo být průměrné období.

