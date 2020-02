Únor se rozloučí nezvyklým teplem a vydatnými dešti

Nadprůměrně vysoké teploty budou panovat především v týdnu od 17. do 23. února . V neděli by měla maxima dosahovat až patnácti stupňů, v Čechách by místy mohla rtuť teploměru vyšplhat až k sedmnácti stupňům. Deset stupňů by měly teploty překračovat ještě v pondělí a na jihovýchodě země i v úterý.

K normálu by se teploty měly vrátit až v prvních dvou březnových týdnech.Od 2. do 8. března by se během dne měly teploty pohybovat kolem sedmi stupňů a v noci na nule. Podobných charakter by mělo mít počasí také v týdnu od 9. do 15. března. Noční teploty by se měly pohybovat kolem jednoho stupně nad nulou a denní kolem devíti stupňů.