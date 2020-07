Tropy se nečekají, i další týdny budou spíš chladnější

„Předpokládáme, že období od 13. července do 9. srpna 2020 bude na našem území jako celek teplotně slabě podprůměrné. V průběhu tohoto období očekáváme četnější střídání chladnějších a teplejších období, což je typické pro středoevropské léto. Relativně chladnější období by ale měla převažovat,” uvedli v pátek meteorologové.

Nejteplejší by měl být týden od 20. do 26. července. Teploty by však ani tento týden neměly překračovat 30 stupňů. Chladno bude příští týden a i na přelomu července a srpna.

Pršet by mělo průměrně pro dané roční období, množství srážek se ale bude lišit místo od místa - někde může napršet vody hodně, jinde nic. Podle výhledu by mělo více pršet v týdnu od 20. do 26. července. Nejméně srážek by pak mělo spadnout v příštím týdnu.