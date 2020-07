Teploty mohou stoupat až k 34 stupňům, varují meteorologové

Vzhledem k teplému počasí s minimem srážek bude od úterního rána hrozit nebezpečí vzniku požárů. K jejich rychlému šíření by mohlo přispět větrné počasí. Varování meteorologů před rizikem požárů se týká středních Čech, Prahy, Libereckého, Ústeckého, Karlovarského a Plzeňského kraje. V Praze bude platit zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech.

Varování před požáry bude v platnosti do odvolání. „Významnější srážky, které by nebezpečí zmírnily, na severozápadě a západě Čech neočekáváme minimálně do konce týdne,“ uvádí ČHMÚ.