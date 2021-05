Teploty dnes sáhnou na třicítku, v týdnu se výrazně ochladí

V Česku by v pondělí mohl být první tropický den letošního roku. Teploty by odpoledne na mnoha místech mohly atakovat hranici 30 stupňů. Podobný ráz počasí ale nevydrží dlouho, už ve středu by se teploty mohly propadnout až o 15 stupňů. Novinkám to řekla meteoroložka Dagmar Honsová.