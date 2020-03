Teploty budou klesat k -10, o víkendu se citelně oteplí

S mrazivými rány podle ní musíme počítat až do konce pracovního týdne, a to kvůli studenému proudění, které se do Česka dostává od severu kolem mohutné tlakové níže mezi Islandem a Britskými ostrovy. Týden ale bude převážně ve znamení malé oblačnosti. Zpočátku se mohou ojediněle vyskytovat sněhové přeháňky.