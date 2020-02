Teplo, vítr, déšť a pak ochlazení. Počasí bude aprílové

Ve čtvrtek bude zpočátku jasno až polojasno. V průběhu dne se začne od západu zatahovat a přidají se srážky. Hranice sněžení se z nadmořské výšky 400 metrů přesune do nadmořské výšky 900 metrů. Nejvyšší teploty se dostanou na 3 až 7 stupňů Celsia.

Oblačné počasí s četnými přeháňkami či deštěm bude pokračovat i v neděli . Ráno teploty klesnou na 8 až 4 stupně, odpoledne se dostanou na 8 až 12. Foukat by měl i nadále čerstvý vítr.

Velmi podobně začne i úterý, které nabídne další z teplých rán s minimy mezi 4 a 8 stupni, přes den se může teplota dostat na 11 až 15 stupňů, nicméně od západu začne přibývat oblačnosti a počasí začne ovlivňovat výrazná studená fronta, která by měla v dalších dnech srazit teploty na hodnoty v únoru obvyklé. V noci by mělo mrznout a denní maxima se budou pohybovat v intervalu od 2 do 6 stupňů.