Svatý Martin přijede letos zablácený

„Když se podívám padesát let nazpět, tak nám na každé desetiletí vychází Martin na bílém koni pouze jednou,“ uvedl pro Právo Kovařík, podle něhož na severozápadě Česka bývá sníh častěji na svatou Kateřinu a na svatého Mikuláše, kteří jsou patrony bílých Vánoc. „Pokud jsou ale tyto tři svátky urousané, tedy mokré, Vánoce většinou vycházejí na sněhu,“ řekl pozorovatel přírody s tím, že predikce platí pro nadmořské výšky do sedmi set metrů nad mořem.

„Letos přitom podle všeho přijede Martin na zabláceném mopedu a ne na bílém koni,“ konstatoval meteorolog. Právě to je podle něj jeden z předpokladů, alespoň co do pranostik a letitých ověřených zkušeností, že na Vánoce sníh bude.