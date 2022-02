První závan jara: v Česku padaly teplotní rekordy

V Česku padaly teplotní rekordy pro 10. února. Naměřilo je 26 ze 160 stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejtepleji dnes bylo v Čáslavi, a to 14 stupňů Celsia. V tomto případě to ale rekord nebyl. ČTK to řekl František Šopko z Českého hydrometeorologické ústavu (ČHMÚ).