Přišel medardovský týden. A bude deštivý

Lidové pranostiky říkají, že pokud na Medarda prší, mělo by následovat dalších 40 deštivých dní. To sice neplatí, nicméně podle meteorologů existuje určitá singularita, kdy bývá na konci první červnové dekády narušen do té doby plynulý vzestup průměrných teplot a dochází k jejich přechodnému poklesu.