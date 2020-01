Přes týden napadne až 20 cm sněhu. Mohutná obleva ho zase zlikviduje

V pondělí očekáváme zataženo až oblačno. „Už to ale bude vysoká frontální oblačnost, i když na východě území se může ještě vyskytnout nízká oblačnost a mlhy,” upřesnila Honsová. Místy se objeví dešťové přeháňky, ojediněle budou i mrznoucí. Během dne se oblačnost protrhá přechodně i na polojasno. „Po okluzi by se to mělo profouknout a oblačnosti bude rychle ubývat,” komentovala vývoj situace meteoroložka. Odpolední teploty vystpoupí na 3 až 7 stupňů, na Moravě a ve Slezsku zůstanou mezi 0 až 4 stupni.