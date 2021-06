Přes Česko se valí velmi silné bouřky

Varování se naplnila. Od Šumavy k severovýchodu postupují silné bouřky, které doprovází vítr, který v nárazech dosahuje rychlosti až 90 km/h a přívalový déšť s kroupami. Postupně by bouřky měly slábnout, výstraha platí do úterní 06.00. Během dne by mělo panovat horké počasí, kdy teploty budou atakovat 31 stupňů Celsia, další vlna bouřek s přívalovým deštěm a kroupami dorazí vpodvečer a v noci.