Pondělní bouřky budou velmi silné, varovali meteorologové

Velmi silné bouřky mají hrozit až do půlnoci. Může je doprovázet krupobití, přičemž velikost krup může přesáhnout dva centimetry.

Pouze pro Karlovarský a Ústecký kraj platí nižší stupeň výstrahy s tím, že kroupy by měly být menší a nárazy větru by měly mít rychlost do 70 kilometrů v hodině.