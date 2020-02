Počasí bude jako na houpačce, v neděli začne opět silně foukat

„ Sobota by měla být jediným dnem tohoto týdne beze srážek. Převládat bude polojasno, ráno se přidají četné mlhy, které by se však měly záhy rozpouštět. Ráno teploty klesnou na 4 stupně až 0, přes den se budou v Čechách pohybovat mezi 6 až 10, na Moravě a ve Slezsku mezi 4 až 8 stupni,” uvedla Honsová.

Polojasno až oblačno bude i v neděli V průběhu dne však v souvislosti s přechodem fronty začne přibývat oblačnosti, přidají se srážky a začne zesilovat vítr. Ráno teploty klesnou na 4 stupně až nulu, přes den vystoupají na 11 až 15 stupňů v Čechách a 6 až 10 na východě republiky. Vítr by měl mít v nížinách v nárazech rychlost do 70 kilometrů, v horských oblastech do 90 a na hřebenech hor kolem 110 kilometrů v hodině.