Po teplém víkendu dorazí sněžení

V závěru týdne se dočkáme výrazného oteplení a o víkendu by se měly teploty dostat nad 15 stupňů Celsia. Další vpád chladného severovýchodního proudění teploty opět srazí a přinese sněžení i do nížin. Novinkám to řekla Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress.