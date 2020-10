Oteplení se ještě dočkáme na konci října, slibují meteorologové

Týden od 12. října do 18. října by měl být teplotně průměrný až podprůměrný. Nejnižší noční teploty by se měly pohybovat kolem 3 stupňů Celsia s přízemními mrazíky. Postupně se bude oteplovat. Denní teploty budou kolem 10 stupňů.

Výhled pro týden od 19. října do 25. října počítá s oteplením. Mělo by být polojasno nebo skoro jasno, po ránu místy mlhy nebo nízká oblačnost. Noční teploty 8 až -1 °C. Denní teploty by se mohly dostat až na 15 °C.

Podobný charakter počasí by měl vydržet také v týdnu od 26. října do 1. listopadu Meteorologové počítají s lehce nadprůměrnými teplotami. V noci se budou pohybovat v intervalu 0 až 8 °C, denní průměr se bude pohybovat kolem 13 °C, teploměr se ale může vyšplhat až k 16°C.

Teploty by měly klesnout v týdnu od 2. listopadu do 8. listopadu a v tomto týdnu se počítá s častějšími srážkami. Noční teploty by se měly pohybovat kolem průměrných 3 °C, mohou ale klesnout až na -2°C. Během dne se dostanou na průměrných 10°C.

Meteorologové počítají s tím, že období by mělo být srážkově průměrné a týdenní úhrny se budou pohybovat většinou v intervalu 5 až 10 mm.