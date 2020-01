Neobvyklá tlaková výše může způsobit bolesti hlavy

„Tlaková výše, která to provází, je momentálně nad Velkou Británií , což je samo o sobě neobvyklé,“ uvedl meteorolog a pozorovatel přírody ze Šindelové na Sokolovsku Rudolf Kovařík, podle kterého naměřené hodnoty tlaku vzduchu dosáhly v pondělí dopoledne výše zhruba 1044 HPa.

„Nestává se to často, aby byl takhle vysoký tlak vzduchu. Já se mohu do svých záznamů dostat nejvíce třicet let zpět, ale na takhle vysoký tlak jsem nenarazil,“ pokračoval meteorolog.