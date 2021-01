Na teplotní extrémy se v únoru připravovat nemusíme

„Relativně nejchladnějším obdobím by měl být týden od 15. do 21. února s průměrem nejnižších nočních teplot kolem -4 °C a průměrem nejvyšších denních teplot kolem 2°C,” uvedli meteorologové.

Co se srážek týče, měl by být nejvydatnější první únorový týden začínající v pondělí, kdy by mohlo spadnout až 12 mm srážek ať už ve formě sněhu či deště. Pršet by s výjimkou pondělí mělo každý den.