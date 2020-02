Česko zaznamenalo rekordní vítr, silnější než Kyrill

Dosud nejvíce foukalo v lednu 2007 při orkánu Kyrill, kdy na Sněžce naměřili meteorologové nárazy o rychlosti 216 kilometrů za hodinu. Přes 200 km/h se dostala rychlost i při silné větrné bouři Eberhard loni v březnu, bylo to přes 206 km/h.

Meteorologové zaznamenali velkou rychlost větru na Sněžce už v 19:00, kdy v nárazech dosahovala zhruba 187 kilometrů za hodinu. To bylo podobné jako před dvěma týdny při bouři Sabine, kdy foukal vítr o rychlosti až 198 kilometrů za hodinu. Podle tehdejšího vyjádření meteorologa ČHMÚ Pavla Šimandla ale nešlo o orkán, neboť to by musel vítr vát minimálně deset minut silou nejméně 108 kilometrů v hodině. Nárazy jsou pouze krátkodobé zesílení, dodal.