Na Německo se valí přívaly sněhu, Česko jenom líznou

V Německu během pátku klesají teploty a začíná foukat. První nápory sněhu by se měly objevit ve vyšších polohách během soboty, postupně začne sněžit i v nižších polohách.

„Právě v neděli by se mělo sněžení přesunout i do hor na severu a severovýchodě Česka,“ řekla Novinkám Dagmar Honsová. Vydatné sněžení to ale nebude. „V sobotu maximálně do tří centimetrů, v neděli může napadnout o něco více, ale jen do pěti centimetrů,“ řekla meteoroložka.

Přívaly sněhu němečtí meteorologové očekávají od pondělního večera. Sněžit by mělo po celé zemi s výjimkou severozápadu, kde se očekává intenzivní déšť. V úterý ráno by v nižších polohách mělo napadnout do tří centimetrů, od středních poloh, tedy 600 metrů nad mořem, by to mělo být 15 až 25 centimetrů sněhu. Vzhledem k nízkým teplotám sníh vydrží, upozorňují meteorologové.

„V Česku se sníh objeví i v nížinách, ale kvůli teplotám nad bodem mrazu bude tát. Místo sněhové pokrývky bude v Česku hrozit ledovka,“ dodala Honsová.

Na vydatnou sněhovou nadílku se musí připravit v německých Alpách, kde by mělo od úterý do středy napadnout až 20 centimetrů nového sněhu.

Další příval sněhu by mohl přijít ve středu odpoledne. Do neděle by tak mohl v Alpách být až metr čerstvého sněhu, v ostatních částech Německa to nebude tak vysoká sněhová pokrývka, na sáňkování to ale bude stačit.

Bílé Vánoce?

Doposud meteorologické modely předpovídaly mírnou zimu. V tuto chvíli však existují náznaky, že se situace mění. Šance na chladný prosinec a tím i bílé Vánoce se začínají zvyšovat.

Spitzingsee v Německu Foto: Matthias Schrader, ČTK/AP