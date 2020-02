Na horách ještě může sněžit, jinak ale meteorologové chladné počasí neočekávají

„Na našem území pokračuje už dlouhou dobu velmi teplé počasí (narušené jenom krátkodobými vpády chladnějšího vzduchu) a ani výhled na nejbližší týdny neočekává zásadní zlom v tomto trendu,” uvedli meteorologové k období od 24. února do 22. března.

Z hlediska celkového množství srážek by mělo být období jako celek průměrné. Nejvíce srážek by mělo spadnout v příštím týdnu, nejméně ve třetím týdnu od 9. do 15. března.